Правительство продлило программу «Сельская ипотека» Мишустин объявил о бессрочном продлении программы «Сельская ипотека» под 3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о решении бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3%, сообщает ТАСС. По словам главы правительства, жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы.

Хочу сказать еще об одном решении — о продлении «Сельской ипотеки». Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен, — заявил Мишустин.

Он добавил, что и для многодетных семей есть хорошее подспорье. Теперь единовременную выплату, которую они получают при рождении третьего и последующих детей, можно направить на погашение ипотеки.

Как ранее заявил NEWS.ru эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, снижение ключевой ставки Центробанком РФ на 1,5% (до 8,0%) является сигналом россиянам покупать квартиры. Тем более застройщики идут клиентам навстречу, делая скидку вплоть до миллиона рублей, Он назвал решение ЦБ РФ долгожданным для профессионалов отрасли. По его словам, подобный ход регулятора оживит рынок вторичной недвижимости.