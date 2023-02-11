Посол Антонов раскрыл возможность участия США в конфликте на Украине Посол РФ Антонов: возвращение ССО США на Украину станет открытым участием в конфликте

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Возобновление программ американских сил специальных операций на Украине будет означать неприкрытое участие вооруженных сил США в конфликте. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.

В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте, — сказал Антонов.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Пентагон обратился к конгрессу с просьбой восстановить финансирование двух сверхсекретных программ, позволяющих ССО использовать украинцев для наблюдения за перемещениями ВС РФ и противодействовать дезинформации.

Антонов подчеркнул, что пока речь идет о журналистском расследовании, которое опирается на неназванные источники в администрации Белого дома, однако сам факт появления подобного материала на страницах одного из ведущих американских изданий весьма показателен и в очередной раз подтверждает, что Штаты «одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски».

Также Антонов заявил, что планы стран Запада нанести поражение Москве сорвались. Сейчас это очевидно, отметил он, поскольку Россия перестроила экономику, усилила свою военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств.

Ранее Антонов отметил, что вероятная отправка США танков M1 Abrams на Украину может стать очередной вопиющей провокацией в отношении России. Он подчеркнул, что если Штаты решатся на подобный шаг, оправдать его аргументами об оборонительных вооружениях уже не получится.