Посол Антонов уличил США в «безразличии к преступлениям бандеровцев» Антонов: новый пакет оружия США Украине показывает безразличие к преступлениям бандеровцев

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Новый пакет военной помощи Вашингтона Украине, выделенный сразу после атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область, демонстрирует «безразличие к преступлениям бандеровцев». Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. По словам российского дипломата, помощь в размере $300 млн станет «хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве». Слова Антонова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

И это — сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев, — сказал Антонов.

Он также отметил, что таким образом американская администрация упорно подпитывает эскалацию кризиса. Кроме того, по мысли Антонова, публичные высказывания представителей Белого дома о том, что Штаты не поддерживают атаки по территории РФ, «не стоят ломанного гроша».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Дроны попали в два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.