Порог для получения статуса многодетной семьи предложили снизить Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

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Семьи, в которых воспитывают двух несовершеннолетних детей, необходимо приравнять к многодетным, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой парламентарий обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве, — написал Даванков.

Свою идею депутат объяснил тем, что в России очень мало семей с тремя и более детьми. В то же время семьи, где уе есть два ребенка, не хотят заводить третьего, опасаясь чрезмерной финансовой нагрузки.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты призывали юридически закрепить статус многодетных семей. Таковыми предлагалось считать семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. В то же время замглавы департамента демографической и семейной политики Елена Семенова подчеркнула, что регионы должны получить право самостоятельно расширять категории семей со статусом многодетных.

Кроме того, в Госдуме обсуждали вопрос упрощения получения льгот многодетными семьями. Глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова настаивала на том, что выплаты от государства должны получать все, вне зависимости от уровня их доходов. Депутат подчеркнула, что необходимо на федеральном уровне утвердить единые критерии определения статуса «многодетная семья».