«Пока нет необходимости быть жестокими»: Кадыров о словах папы римского Кадыров раскритиковал папу римского за негуманные стремления

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал папе римскому Франциску проявлять «более миролюбивую риторику», воздержаться от ненависти и перестать сеять межнациональную рознь. В своем Telegram-канале он написал, что у России не было проблем в отношениях с украинским народом до вмешательства НАТО во внутреннюю политику Киева.

Папе римскому как духовному наставнику миллионов католиков следовало бы вести более миролюбивую риторику, а не сеять ненависть и межнациональную рознь между народами. Без вмешательства НАТО во внутренние дела Украины у нас никогда не было никаких проблем с украинским народом, — написал Кадыров.⠀

По словам чеченского главы, паства понтифика «в лице инструкторов НАТО» стремится превратить бойцов ВСУ в пушечное мясо. У российских солдат, в свою очередь, нет «никакого желания их убивать», особенно в тех ситуациях, когда украинские солдаты добровольно сдаются в плен, указал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что об этом свидетельствуют слаженные действия подразделений «Ахмата», благодаря которым в плен были взяты военные ВСУ на Кременском направлении. Кадыров отметил, что у российских военных нет повода проявлять жестокость по отношению к украинским военнопленным, как того желает Запад.

Как видите, вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений все взятые в плен находятся в добром здравии. Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать. Пока у нас нет никакой необходимости быть жестокими, — заключил Кадыров.

Ранее понтифик заявил, что больше всего жестокости в сражениях на Украине он видит среди людей, которые, по его словам, не придерживаются русской традиции. В качестве примера папа римский назвал такие народности, как чеченцы и буряты. Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова папы римского о жестокости бурятов и чеченцев «нехристианскими». Он отметил, что подобные высказывания не повышают авторитет Ватикана, а также не способствуют урегулированию украинского конфликта.