Подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу баллистической ракетой МО РФ: подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава»

Фото: Министерство обороны РФ

Новая российская стратегическая атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов», которая завершает государственные испытания, выполнила стрельбу ракетой «Булава», сообщили в Минобороны РФ. Выстрел был произведен из Белого моря по полигону на Камчатке.

Полет баллистической ракеты «Булава» прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура, — заявили в Минобороны РФ.

«Генералиссимус Суворов» является вторым серийным ракетоносцем проекта «Борей-А». Судно будет оснащено межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». Субмарина построена на производственном объединении «Севмаш» в Северодвинске.

О начале испытаний подводной лодки сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов 30 октября.

Ранее заместитель главного конструктора Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) «Регион» Дмитрий Бензорук сообщил, что новая электрическая торпеда ЭТ-1Э прошла испытательные запуски на российских атомных и дизельных подлодках. Он отметил, что новое оружие соответствует всем требованиям по безопасности размещения на носителях.

Специалист подчеркнул, что главным преимуществом ЭТ-1Э стали ее улучшенные эксплуатационные характеристики. По словам Бензорука, торпеду можно тестировать в цеху, проверять все режимы работы.