Певцов объяснил, зачем включать в экспертный совет Минкультуры силовиков Певцов: силовики в экспертном совете Минкульта будут следить за изображением правоохранителей в кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что силовики должны присутствовать в экспертном совете при Министерстве культуры, потому что их задача заключается в защите родины — в том числе и на идеологическом уровне, передает «Парламентская газета». Артист «лелеет надежду», что силовики будут препятствовать кинематографистам очернять их коллег на большом экране. Также он выступил за исключение из совета прокатчиков, поскольку они, по его мнению, «заинтересованы только в зарабатывании денег».

У этих людей профессия — родину защищать. Причем и на идеологическом уровне тоже. Я лелею надежду, что представители силовых ведомств в составе экспертных советов будут препятствовать тому, чтобы их и их собратьев на большом экране как-то очерняли и выставляли в ненужном свете, — полагает Певцов.

Депутат предложил помимо силовиков и священников включить в экспертный совет при Минкультуры также «профессиональных родителей», детских психологов, актеров, режиссеров и сценаристов. Он убежден, что именно такой экспертный совет сможет постановить, «что можно снимать, а чего нельзя». Также из отечественного кино стоит убрать чуждую, по словам артиста, либеральную идеологию.

Певцов ранее в ходе правительственного часа с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой заявил, что в экспертный совет при ведомстве следует включить представителей духовенства и силовиков. Парламентарий также выступил за открытие творческих вузов для современных фронтовиков и создание механизма для получения бесплатного первого и второго высшего образования для тех, кто возвращается с фронтов СВО. При этом он напомнил, что многие деятели советской культуры были фронтовиками.