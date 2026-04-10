Песков рассказал, зачем Дмитриев полетел в США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Дмитриев работает в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США.

Песков подчеркнул, что визит главы РФПИ в США не означает возобновление контактов по украинскому вопросу.

Ранее Песков заявил, что мир на Украине может наступить уже сегодня, если глава государства Владимир Зеленский примет решение. Как уточнил пресс-секретарь президента России, Москва неоднократно говорила о готовности завершить конфликт, но многое зависит от второй стороны.