09 февраля 2026 в 12:42

Песков назвал критической ситуацию с топливом на Кубе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Критическая ситуация с топливом сложилась на Кубе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва активно контактирует с Гаваной по этому вопросу.

Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивный контакт с нашими кубинскими друзьями, — сказал Песков.

Ранее в РСТ сообщили, что порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива. В пресс-службе организации добавили, что все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме.

До этого стало известно, что сотни российских туристов оказались заблокированы на Кубе из-за острого дефицита авиационного топлива, который остров переживает на фоне давления Соединенных Штатов. В местном Министерстве туризма заверяют, что ситуация находится под контролем, однако страна переживает глубокий энергетический кризис с нехваткой нефти и топлива для транспорта. Для части туристов рейсы в Россию организует авиакомпания Nord Wind.

