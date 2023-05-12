Песков: Путин 12 мая проведет оперативное совещание с Совбезом

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин 12 мая работает в Кремле, в середине дня состоится оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, президент также может провести международный телефонный разговор. С кем он произойдет, спикер Кремля не уточнил.

В середине дня он (президент России. — NEWS.ru) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — заявил Песков.

5 мая Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку празднования Дня Победы. По словам Пескова, на встрече присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Путин в ходе выступления на параде Победы 9 мая на Красной площади заявил, что РФ гордится всеми участниками СВО. По его словам, от них зависит будущее российской государственности. Глава государства добавил, что нет важнее дела, чем боевая работа военнослужащих.