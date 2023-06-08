Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса существенно снижает возможность продолжения заключенной зерновой сделки. Он отметил, что вопрос с функционированием аммиакопровода был в интегральной части договора о движении зерна из портов Украины.

Сказаться может только негативно. Мы не знаем, какие там разрушения. Мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент, — сказал Песков.