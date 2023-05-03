Песков ответил на вопрос, вернется ли Путин завтра в Кремль Песков пообещал своевременно сообщить, где Путин будет работать 4 мая

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что своевременно сообщит, вернется ли завтра президент России Владимир Путин в Москву. Так он ответил на вопрос, продолжит ли глава государства 4 мая работать в Ново-Огарево или приедет в Кремль после атаки беспилотников.

Сообщим своевременно, — сказал Песков.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.

По словам Пескова, Путин в ходе атаки не пострадал, в Кремле его не было. Несмотря на недавнюю угрозу, президент не будет реже посещать кремлевскую резиденцию, а также продолжит придерживаться намеченного графика работы.

Власти Москвы с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА.