Песков опроверг слухи о просьбах Кудрина отпустить его в «Яндекс»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кудрин

Утверждения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента России Владимира Путина о переходе в «Яндекс», не соответствуют действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее информацию об этом опубликовала «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Нет, такого не было, такого не было. «Медузу» больше не читаем, — заявил Песков.

В июле Кудрин уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Отмечалось, что политик сделал это «по собственному желанию».

С 2011 года Кудрин возглавлял факультет свободных искусств и наук СПбГУ. В 2021 году стало известно, что подразделение намерено отделиться от университета и стать самостоятельным. Возглавить его должен был глава Счетной палаты.

После того как эта информация была озвучена, координационный совет НКО России попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку обстоятельств создания учреждения. Тогда в совете высказали подозрения, что вуз «может быть связан с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность».