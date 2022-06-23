Песков назвал условия для заключения мира с Киевом Песков: мирный договор возможен после выполнения Киевом требований Москвы

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирный договор с Киевом будет возможен только после того, как Украина выполнит все требования российской стороны, пишет ТАСС. По его словам, Украина «прекрасно все знает».

[Составление мирного плана] возможно после того, как Украина выполнит все требования российской стороны, — сказал представитель Кремля.

Киев многократно требовал от Москвы возврата войск на позиции, занимаемые до 24 февраля. Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия ранее сообщил, что администрация президента Владимира Зеленского не примет потерю территории.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянские дипломаты разработали план мирного урегулирования на Украине, предусматривающий создание международной группы содействия с участием ЕС, ОБСЕ и ООН. Он добавил, что переговоры между Россией и Украиной не ведутся, поэтому необходима именно коллективная инициатива на международном уровне, а не отдельные попытки убедить Путина начать диалог.