Песков назвал ложью информацию о планах призвать 1,2 млн россиян

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Сообщения о планах призвать 1,2 млн россиян в рамках частичной мобилизации — ложь, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Немногим ранее 23 сентября ряд Telegram-каналов сообщил о планах призвать более одного миллиона человек.

Сообщения о планах призвать 1,2 млн россиян в рамках частичной мобилизации — тоже ложь, — сказал Песков.

22 сентября Песков назвал ложью сообщения СМИ о том, что указ о частичной мобилизации предусматривает призыв на военную службу до 1 млн россиян. Таким образом он прокомментировал слухи о содержании скрытого из публичного доступа 7-го пункта в указе президента о мобилизации.

Ранее он отказался раскрыть суть пропущенного пункта в указе. Пресс-секретарь президента пояснил, что он содержит информацию для служебного пользования, которая не подлежит публичному разглашению. Песков уточнил, что в закрытом пункте говорится о количестве призываемых, что уже ранее озвучивал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку.