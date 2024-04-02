Патрушев заявил о подготовке диверсантов НАТО для антироссийских операций

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Инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России, заявил «Аргументам и фактам» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он рассказал, что подготовка ведется на территории ряда стран, в качестве живой силы используются наемники.

Принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей, а натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях, — констатировал собеседник издания.

Ранее лидер российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов, говоря о текущем характере отношений между России и блоком НАТО, заметил, что их можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он напомнил, что в стратегической концепции Альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой».

Кроме того, указал он, НАТО использует Украину в качестве инструмента в вооруженной борьбе против России, страна, по сути, играет роль поля боя. По его словам, Запад же в этой ситуации взял на себя роль штаба и поставщика оружия.