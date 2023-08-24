Памфилова объяснила, почему за рубежом россияне не смогут использовать ДЭГ Памфилова: использовать ДЭГ для выборов за рубежом не получится из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Граждане РФ, находящиеся за рубежом, не смогут проголосовать на выборах с помощью дистанционного электронного голосования, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции, передает ТАСС. По ее словам, западные страны сделали этот формат невозможным из-за ряда введенных против России санкций. Отказ от ДЭГ для россиян за границей защищает систему внутри РФ от внешнего вмешательства, заявила он.

К сожалению, не мы были инициаторами. Наши бывшие партнеры западные из ряда стран, которые назначали нас врагом и разного рода санкциями пытались нас задушить окончательно. Они максимально ограничили в правах наших граждан, находящихся за рубежом, — сказала Памфилова.

При этом глава ЦИК отметила, что со стороны комиссии будут предприняты попытки создать все условия для того, что граждане России, находящиеся за рубежом, смогли воспользоваться своим правом на голосование.

Также Памфилова сообщила, что в ЦИК РФ было зарегистрировано всего девять обращений с начала избирательной кампании о возможном принуждении избирателей к ДЭГ. По ее словам, ЦИК расценивает это как мелкую провокацию.

Ранее Памфилова рассказала, что на предстоящих выборах в законодательные органы в ЛНР и ДНР будут представлены все пять парламентских партий, а в Запорожской и Херсонской областях — только четыре. Она также отметила, что на выборах зарегистрировано 18 списков кандидатов.