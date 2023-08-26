«Отыграем падение»: Силуанов оценил перспективы экономики России Силуанов допустил восстановление экономики России по итогам 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Прогнозируемый рост российской экономики может перекрыть прошлогоднее падение, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN. При этом инфляция в стране достигнет отметки в 6%.

Чиновник напомнил, что в прошлом году экономика страны сократилась на 2,1%, однако по итогам 2023 года ожидается рост примерно на 2,5%.

Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период, — заметил Силуанов.

Говоря об инфляции, министр пообещал совместно с Центробанком предпринимать все необходимые меры для снижения показателя до плановых значений. Банк России предполагает, что в 2024 году инфляция вернется к отметке в 4%.

Ранее уже сообщалось, что в августе инфляция ускорилась, и ее годовой показатель составил 4,63%. На этом фоне, согласно данным Росстата, в России выросли цены на свинину и мясо кур — на 1,5%. Стоимость подсолнечного масла, сосисок, сарделек, сахара и гречки увеличилась на 0,4–0,5%. При этом зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, россияне могут купить лук, картофель, морковь, капусту, помидоры, свеклу и огурцы на 7,6–1,2% дешевле. В то же время, как ожидается, к осени в стране подорожает хлеб.