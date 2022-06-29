«Осознает свою жалкую женоподобность»: Милонов высмеял Джонсона Милонов упрекнул Джонсона в «женоподобности» после его высказываний о Путине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с изданием «Инфо24» ответил на размышления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что могло бы быть, если бы президент России Владимир Путин был женщиной. По мнению политика, подобные заявления Джонсона говорят и о его феминной половой принадлежности.

У меня такое впечатление, что Джонсон сам считает себя женщиной, поскольку, судя по тому, как он описывает свои волнения и чувства, он попадает в период менопаузы. Честно говоря, рад, что Джонсон как лидер Великобритании признает мужественность нашего президента и осознаёт свою жалкую женоподобность, — высказался Милонов.

Также он предположил, что возможной причиной столь неоднозначных заявлений могло послужить падение с велосипеда, после которого «психическое состояние Джонсона ощутило регресс».

Ранее Джонсон заявил, что если бы президент РФ Владимир Путин был женщиной, то спецоперация на Украине не началась бы. По его словам, российский лидер является идеальным примером «токсичной маскулинности».