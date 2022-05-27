Общественник допустил отмену ЕГЭ после отказа от Болонской системы Общественник Ткаченко допустил отмену ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России сейчас активно обсуждают отказ от Болонской системы обучения, так как ее главный минус заключается в низком качестве знаний, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин. Его поддержал общественный председатель региональной организации «Московский родительский комитет» Руслан Ткаченко, который предположил, что при смене системы образования в России также могут отменить ЕГЭ, пишет «Парламентская газета».

Отказ от Болонской системы означает конец определенной эпохи. Не исключено, что и ЕГЭ ляжет на алтарь этого нового мира, — предсказал Ткаченко.

Вместе с этим Смолин напомнил: одна из главных задач ЕГЭ заключалась в том, чтобы студенты из регионов могли поступить в московские и питерские вузы. По мнению депутата, так и произошло, однако основная проблема при этом связана с тем, что выпускники не хотят возвращаться обратно после окончания обучения. Более того, заверил депутат, многие из них уезжают работать за границу.

Сегодня нам нужно переориентировать систему образования на тех, кто будет поднимать свою страну. Тем более что время у нас опять тяжелое, — подчеркнул Смолин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова согласилась со словами секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который счел целесообразным отказ от Болонской системы образования в стране. По её словам, этот вопрос недавно обсуждался на больших парламентских фракционных слушаниях, на которых также присутствовали родительские сообщества, академики, профессора, директора школ и руководители разных центров.