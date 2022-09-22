«Обратной дороги нет»: Медведев о референдумах Медведев заявил о неизбежности референдумов на подконтрольных России территориях

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Недавние заявления президента России Владимира Путина о референдумах в ЛНР, ДНР и на подконтрольных России территориях Украины означают, что они состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию, заявил в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, на возможный удар НАТО по Крыму будет дан симметричный ответ, в том числе с помощью гиперзвукового оружия.

Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. <...> Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет, — подчеркнул Медведев.

Он также пообещал, что защиту присоединившихся территорий усилят Вооруженными силами России и для нее может быть использовано даже стратегическое ядерное оружие.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Киева не изменится из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Он отметил, что о референдумах говорилось и раньше, поэтому ничего нового в связи с их официальным объявлением не случилось. Зеленский добавил, что позиции Киева «хорошо известны».