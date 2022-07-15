Не время расслабляться, господа депутаты! Отпуск народных избранников становится политическим ресурсом

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Фактически объявление о срочном сборе думцев на внеочередное пленарное заседание после официального завершения работы весенней сессии парламента вернуло интерес публики к вопросам внутренней политики, которая как-то отошла на второй план под напором событий СВО и западных санкций. Как стало принято говорить, вернулись к «внутреннему треку». Тут все сразу вспомнили, что без надежно работающего тыла не может быть и военных побед.

Впрочем, информация о внесении в повестку пленарного заседания более 60 вопросов лишний раз вызвала удивление по поводу преждевременного закрытия весенней сессии Госдумы. Тем более что, закрывая последнюю «пленарку», сам Вячеслав Володин отметил, что депутаты выполнили все свои задачи. И вдруг экстраординарный сбор...

Самые прозорливые умы пытались, вчитываясь в строчки официальных комментариев, понять, зачем надо отъехавших было народных избранников с полпути возвращать в Москву. Небольшой заранее объявленной сенсацией было только сообщение о введении 11-й ставки вице-премьера для Дениса Мантурова, на которого еще буквально накануне всех собак вешали за неудачи импортозамещения, за паралич нашей автомобильной промышленности и авиапрома. Да что далеко ходить, если сама Валентина Матвиенко публично удивлялась даже отсутствию у нас своих качественных гвоздей. Но вместо ожидавшейся многими отставки Мантурова, карьеру которого связывают с покровительством главы Ростеха Сергея Чемезова, он был как бы служебно поощрен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Денис Мантуров

Причем еще в 2020 году была предпринята первая попытка поднять Мантурова на следующую правительственную ступеньку, которая не удалась. Теперь пазл сложился. И тому есть причины.

У нас, что называется, не принято принимать решения под нажимом общественного мнения. А отставка Мантурова и была бы воспринята как ясное признание неудач на самом важном для страны направлении — формировании технологического суверенитета. Отныне Денис Валентинович уже не будет действовать из-за спины коллеги Юрия Борисова, с которым должен был согласовывать свои шаги. Но, с другой стороны, большие полномочия влекут за собой автоматически и большую ответственность.

Тем более что, по предварительным прогнозам, именно под кураторство Мантурова будет передан весь ОПК. Считается, что это новое назначение может запустить цепочку перемещений в верхах. Но широкие кадровые вопросы не стали темой нынешнего думского заседания. Хотя нельзя отделаться от ощущения, что назначение Мантурова было срочно вынесено на внеочередное заседание Госдумы, дабы придать ему больший вес и заодно ответить на явный общественный запрос на кадровое обновление.

Еще одной неожиданностью стало отправление спикера Госдумы Вячеслава Володина буквально накануне экстраординарного заседания в ЛНР. Поездки в Донбасс стали самым настоящим политическим трендом для наших думцев. Притом что вначале сам Володин относился к ним весьма сдержанно.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Вячеслав Володин

Однако теперь спикер подтвердил свое моральное право со знанием дела судить о ситуации в Донбассе, судить как очевидец. Тем более ряд принятых законов прямо связан с проведением СВО. В частности, придание ее участникам статуса ветеранов войны. Смысловым же ядром работы парламентариев стало одобрение важнейших поправок к более чем сорока законам. Законодательную базу привели в соответствие с новыми реалиями. О значении таких решений можно судить хотя бы по тому, как сам новый вице-премьер эмоционально благодарил законодателей за принятие закона о параллельном импорте.

В целом оперативный сбор депутатов на Охотном Ряду продемонстрировал их дисциплинированность и оперативность. А это, без сомнения, важный политический ресурс, учитывая непростую обстановку, в которой живет страна и действует ее руководство. А значит, отпуск депутатов во многом становится условным. Не время расслабляться.