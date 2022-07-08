Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воинственная риторика Запада по украинскому вопросу не способствует диалогу. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой подход не позволяет перейти к мирному процессу, в том числе и самой Украине.
Если [Запад] хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, — сказал Лавров по итогам заседания «двадцатки».
Он также коснулся вопросов поставки российского зерна на мировой рынок, подчеркнув, что Россия не видит к этому никаких препятствий, однако Запад создал проблемы для страхования российских судов, их захода в порты и осуществления финансовых платежей. По словам Лаврова, российская сторона привлекла внимание к этой проблеме, а также к проблеме вывоза украинского зерна через Черное море. По его словам, для этого необходимо прежде всего заставить Киев разминировать черноморские порты и обеспечить проход судов в нейтральные воды и далее в Средиземное море.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ на Украине. По ее словам, странам НАТО следует добиться поражения России ради европейской безопасности, свободы и демократии, тогда как переговоры в нынешней ситуации способны принести лишь «ложный мир».