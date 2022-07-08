«Не о чем говорить»: Лавров о диалоге с Западом «на поле боя» Лавров назвал неприемлемой воинственную риторику Запада по Украине

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воинственная риторика Запада по украинскому вопросу не способствует диалогу. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой подход не позволяет перейти к мирному процессу, в том числе и самой Украине.

Если [Запад] хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, — сказал Лавров по итогам заседания «двадцатки».

Он также коснулся вопросов поставки российского зерна на мировой рынок, подчеркнув, что Россия не видит к этому никаких препятствий, однако Запад создал проблемы для страхования российских судов, их захода в порты и осуществления финансовых платежей. По словам Лаврова, российская сторона привлекла внимание к этой проблеме, а также к проблеме вывоза украинского зерна через Черное море. По его словам, для этого необходимо прежде всего заставить Киев разминировать черноморские порты и обеспечить проход судов в нейтральные воды и далее в Средиземное море.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ на Украине. По ее словам, странам НАТО следует добиться поражения России ради европейской безопасности, свободы и демократии, тогда как переговоры в нынешней ситуации способны принести лишь «ложный мир».