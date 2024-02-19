В Госдуме анонсировали поправки, облегчающие пользование участками земли Депутат Госдумы Чаплин: кабмин облегчит россиянам пользование участками земли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ внесет поправки в Земельный кодекс РФ и законы о геодезии и картографии, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он подчеркнул, что изменения упростят доступ к информации о границах земельных участков для планирования территории.

Первое — упрощение доступа к геодезическим и картографическим данным: граждане смогут получить информацию о границах земельных участков, планировании территории и других географических данных онлайн без необходимости обращаться в офисы или получать бумажные документы. Это сократит время и усилия, а также повысит прозрачность и доступность информации, — добавил Чаплин.

Он отметил, что в случае принятия поправок «можно будет смелее и быстрее проводить сделки с земельными участками». Чаплин подчеркнул, что второй плюс вероятных изменений — повышение точности и достоверности данных.

Электронные сервисы позволят моментально использовать актуальные и обновляемые данные, что повысит точность информации о земельных участках и территориальном планировании. Граждане смогут получить более надежную информацию самостоятельно, это сократит махинации мошенников и риелторов, — заявил Чаплин.

По его словам, электронные сервисы помогут минимизировать контакты граждан с официальными лицами, что снизит вероятность злоупотреблений при рассмотрении земельных вопросов на местах. Чаплин объяснил: «Это значительно повысит доверие и уверенность граждан в системе земельных отношений».

Ранее Чаплин рассказал, что индексация пенсии происходит первого числа месяца, следующего после увольнения. Парламентарий напомнил, что выплаты неработающим пожилым россиянам увеличили на 7,5% с начала 2024 года.