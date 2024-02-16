Пожилым россиянам объяснили, когда увеличивают пенсию после увольнения Депутат Чаплин: при увольнении пенсию увеличивают с 1 числа следующего месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация пенсии происходит первого числа месяца, следующего после увольнения, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий напомнил, что выплаты неработающим пожилым россиянам увеличили на 7,5% с начала 2024-го.

При увольнении пенсия автоматически индексируется с учетом всех доплат, положенных за время работы, с первого числа месяца, который следует после увольнения. Процедура простая: на следующий день после увольнения работодатель обязан сообщить об этом в Соцфонд, а в следующем месяце СФР (Социальный фонд России. — NEWS.ru) обязан принять решение об индексации. И повышенная пенсия с учетом индексации начнет приходить месяцем позднее, — рассказал Чаплин.

Собеседник объяснил: «Пенсионер увольняется 20 февраля, не позднее 21 февраля работодатель отправит отчет в СФР, а пенсия с учетом индексации положена пенсионеру уже с 1 марта». Он подчеркнул, что в апреле гражданин получит повышенную пенсию за апрель и разницу между старой и новой суммой за февраль.

Отмечу, что если пенсионер решит снова устроиться на работу, то он продолжит получать индексированную пенсию. Но ежегодных индексаций пока больше не будет до увольнения, — подытожил Чаплин.

Ранее депутат заявил, что работающие пенсионеры имеют право на ряд льгот, в том числе дополнительный отпуск на 14 дней за свой счет, компенсацию затрат на проезд и коммунальные услуги, а также на налоговые послабления. По его словам, при трудоустройстве после увольнения пенсионная выплата будет начисляться с учетом всех произведенных индексаций.