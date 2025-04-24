Названы главные принципы работы российских властей в демографической сфере Полпред президента РФ Щеголев: в демографической сфере важен правильный подход

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Существует два главных принципа работы российских властей в демографической сфере, заявил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в рамках ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, во-первых, предлагаемые меры должны охватывать все семьи без исключения. Во-вторых, в демографической сфере важен правильный подход.

Только задействовав весь демографический потенциал страны, можно создать условия для уверенного роста рождаемости, — подчеркнул он.

По его словам, любые денежные вливания не дадут целевого результата без изменений ценностных установок, отметил Щеголев. Он добавил, что необходима большая воспитательная, информационная и идеологическая работа с теми, кому только предстоит стать родителями, а также с молодыми студенческими семьями, которые только начинают свой родительский путь.

Конечно же, недостаточно декларировать просемейную направленность. Нужно создавать условия для рождения детей и увеличения числа многодетных семей. А для оценки результатов такой работы нужны объективные показатели, — резюмировал Щеголев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что в каждом профильном ведомстве сегодня определен заместитель министра, который отвечает за демографическую повестку. По ее словам, с инициативой «демографического спецназа» выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.