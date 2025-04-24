В Совфеде сообщили о создании «демографического спецназа» в кабмине России Сенатор Гумерова: в профильных ведомствах определены замминистра по демографии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каждом профильном ведомстве сегодня определен заместитель министра, который отвечает за демографическую повестку, сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в ходе ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи». По ее словам, с инициативой «демографического спецназа» выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент NEWS.ru.

Также по инициативе председателя Совета Федерации в каждом профильном ведомстве сегодня определен заместитель министра, который отвечает за демографическую повестку. Мы назвали это демографическим спецназом и договорились тогда на совещании, что ни одно решение, ни законодательное, ни управленческое, не должно приниматься без экспертизы демографического спецназа, и все должно быть ориентировано на семью с детьми и семью с многодетными, — рассказала Гумерова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по итогам прошлого года в России зафиксировано сохранение суммарного коэффициента рождаемости практически на уровне 2023 года. По ее словам, в 18 регионах страны даже наблюдается небольшой рост рождаемости, однако этого недостаточно.