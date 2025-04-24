«От года семьи — к веку семьи»: Голикова подвела итоги рождаемости в РФ Голикова: в 18 регионах России наблюдается небольшой рост уровня рождаемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам прошлого года в России зафиксировано сохранение суммарного коэффициента рождаемости практически на уровне 2023-го, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи». По ее словам, в 18 регионах страны даже наблюдается небольшой рост рождаемости, однако этого недостаточно, передает корреспондент NEWS.ru.

Итогом Года семьи 2024 года стало сохранение суммарного коэффициента рождаемости, то есть количества детей, приходящихся на одну женщину, практически неизменным на уровне 2023 года. В 18 регионах по итогам 2024 года мы зафиксировали небольшой, но рост уровня рождаемости. Этого недостаточно, как мы с вами понимаем. Поэтому я думаю, что и девиз сегодняшней конференции — «От года семьи — к веку семьи», потому что эти процессы невозможно останавливать, они не заканчиваются тематическим годом, — сказала Голикова.

Также заместитель премьер-министра отметила, что, согласно социологическим исследованиям, крепкая семья остается наиболее важной ценностью для 67% россиян, что, по ее словам, «хороший, но не лучший показатель, к которому нам надо было бы стремиться». Кроме того, растет доля семей, планирующих рождение детей в ближайший год, отметила она. Повышается популярность многодетности, привлекательность образа многодетной матери, но еще многое нужно сделать для этого, констатировала вице-премьер.

Ранее Голикова рассказала, что в России были разработаны новые подходы к работе с женщинами, оказавшимися в ситуации репродуктивного выбора, а также подходы к поддержке беременных. По ее словам, речь идет о мерах правовой, психологической и медико-социальной поддержки будущих матерей.