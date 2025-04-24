«Спасти детские жизни»: Голикова о новых решениях по борьбе с абортами Голикова заявила о разработке нового подхода к работе с беременными женщинами

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В России были разработаны новые подходы к работе с женщинами, оказавшимися в ситуации репродуктивного выбора, и поддержке беременных, рассказала на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи» вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, речь идет о мерах правовой, психологической и медико-социальной поддержки будущих матерей, передает корреспондент NEWS.ru.

Необходимо вести работу по сохранению уже зародившихся жизней. Это, конечно, профилактика и снижение числа абортов. Разработаны новые подходы к работе с женщинами в ситуации репродуктивного выбора и поддержке беременных, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — сказала Голикова.

Она добавила, что работа с беременными ведется в 900 новых кабинетах женской консультации и центрах медико-социальной помощи. При этом Голикова подчеркнула, что число данных учреждений будет только расти. Она обратила внимание регионов на важность создания таких центров.

Они помогают спасти зародившиеся детские жизни. Благодаря работе этих центров более 41 тысячи беременностей удалось спасти, то есть дети родились. Это очень важно, — отметила Голикова.

Ранее министр труда Антон Котяков анонсировал новую выплату семьям с детьми в качестве меры поддержки с 2026 года. По его словам, она представляет собой налоговый вычет для НДФЛ, доступный родителям двух и более детей со средним доходом менее 1,5 прожиточного минимума на человека.