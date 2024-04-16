Названа опасность конфискации активов РФ для США РИА Новости: конфискация активов РФ может ударить по доллару и финсистеме США

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Предполагаемая конфискация российских активов в других странах может ударить по доллару и финансовой системе США, заявил РИА «Новости» партнер Capital Lab, инвестиционный менеджер Евгений Шатов. Он добавил, что в случае изъятия замороженных за рубежом средств Китай, Саудовская Аравия и Индия задумаются о выводе своих денег.

Присвоение российских активов опасно для американской экономики. Другие страны могут начать избавляться от американского долга, — сказал он.

Специалист напомнил, что казначейские облигации США считались безрисковым активом, поэтому оставались востребованными. Это позволяло Вашингтону выпускать новые долговые бумаги и покрывать дефицит бюджета.

После начала специальной военной операции на Украине страны G7 и Евросоюз заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около €300 млрд. Около €200 млрд находятся в ЕС. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения.

До этого премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что изъятие доходов с замороженных активов России должно быть «юридически пуленепробиваемым». Он аргументировал это тем, что в противном случае это может привести к неспособности финансовых рынков справиться с потенциальными проблемами, поскольку Европа может «не переварить» изъятые средства.