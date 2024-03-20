Боррель сделал предложение членам ЕС по российским активам Боррель предложил направить часть прибыли от активов РФ Киеву через фонд мира

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Жозеп Боррель

Членам Евросоюза предложено передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов, сообщил в соцсети Twitter (Х) глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения.

Сегодня я представил предложение использовать непредвиденные доходы от российских замороженных активов для поддержки Украины в ее борьбе за победу. 90% будут выделены через Европейский фонд мира, а 10% — через бюджет ЕС, — написал дипломат.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские правительства будут и дальше снабжать Украину вооружением. По его словам, с этой целью страны ЕС намерены расширить программу закупки оружия на мировых рынках. При этом канцлер подчеркнул, что для закупки вооружения будут использоваться доходы от замороженных российских активов.

При этом власти Венгрии, Мальты и Люксембурга выступили против того, чтобы доходы от налогообложения замороженных активов России шли на обеспечение Украины боеприпасами, пишет Politico. По мнению правительств этих стран, такой сценарий негативно скажется на перспективе переговоров и лишь повлечет за собой эскалацию напряженности.