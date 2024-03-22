В Бельгии усомнились, что ЕС сможет «переварить» доходы от активов России Премьер Бельгии: изъятие доходов от активов РФ должно быть «пуленепробиваемым»

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Изъятие доходов с замороженных активов России должно быть «юридически пуленепробиваемым», заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. По его словам, которые приводит ТАСС, в противном случае это может привести к неспособности финансовых рынков справиться с потенциальными проблемами.

Здесь нужен определенный уровень финансовой стабильности, решение должно быть юридически пуленепробиваемым, чтобы рынки смогли его переварить, — заявил Де Кроо.

Он отметил, что Брюссель в любой момент готов передать доходы с налогов на прибыль от российских активов на Украине. Кроме того, добавил Де Кроо, правительством обсуждается юридическая основа использования 90% доходов от активов РФ с целью закупки вооружений для Киева.

Премьер подчеркнул, что Евросоюз не сможет направить изъятые доходы на восстановление Украины в случае, если она потерпит поражение. В связи с этим, считает бельгийский чиновник, надо использовать средства для закупки оружия.

Ранее саммит глав государств и правительств ЕС после обсуждения не смог согласовать решение о присвоении доходов от замороженных суверенных активов России. Согласно итоговой резолюции встречи, объединение предложило министрам продолжить работу над поступившими на этот счет предложениями.