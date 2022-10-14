Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий Нарышкин: новые территории России будут защищать так же решительно, как и другие регионы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Нарышкин

Население на новых территориях России будут защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть страны, хотя победа в схватке с киевским режимом, поддерживаемым Западом, будет нелегкой, заявил на пресс-конференции по итогам ежегодной просветительской акции «Диктант Победы» директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, итоги недавних референдумов на новых территориях «разделили историю на „до“ и „после“».

Отныне и навсегда это наша земля, это наши люди, и мы будем их защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть нашей страны, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Ее поддержали 143 страны, в то время как против документа выступили пять государств, включая саму Россию, а остальные 45 стран воздержались.

Большинство стран осудило присоединение Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России. В ООН сочли такие шаги «незаконными» и «несовместимыми с Уставом ООН». Решение России присоединить эти территории авторы резолюции расценили как «аннексию» и призвали Москву «вывести все свои вооруженные силы с территории Украины».

Референдумы о вхождении в состав России новых регионов прошли с 23 по 27 сентября . По результатам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.