Нарышкин назвал перебежчика Кузьминова моральным трупом Нарышкин: перебежчик Кузьминов стал моральным трупом, когда планировал угон Ми-8

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Максим Кузьминов

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, когда планировал угон российского вертолета Ми-8, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС. Ранее испанское агентство EFE подтвердило убийство Кузьминова в муниципалитете Вильяхойоса.

Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление, — заявил Нарышкин.

По данным испанских СМИ, пилот Кузьминов, угнавший военный вертолет на Украину, был, предположительно, застрелен 13 февраля. Его труп с 12 пулевыми ранениями обнаружили в провинции Аликанте.

Ранее гражданская гвардия Испании не подтвердила информацию об убийстве Кузьминова. При этом представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил факт его смерти. Он не предоставил подробностей случившегося и не сослался на какие-либо источники.

Кузьминов угнал российский вертолет в августе 2023 года. Вместе с ним на борту Ми-8 находились еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они были убиты. Вскоре после угона вертолета в Главном разведуправлении Минобороны Украины признали, что сотрудничали с Кузьминовым.