«Надо вывозить»: сенатор о будущем памятника Освободителям Риги Сенатор Джабаров: Россия готова забрать памятник Освободителям Риги в случае демонтажа

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, которые приводит РИА Новости, регулярное осквернение памятников погибшим остаётся болью для россиян.

В принципе, если они дадут нам это сделать, тогда надо вывозить [памятник Освободителям]. Будем работать по линии МИД, дипломатов, — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что местные жители вышли на протест у памятника после того, как полиция закрыла к нему доступ. До этого власти столицы Латвии распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у памятника. В ночь на 11 мая жители Риги вернулись к памятнику и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Самих жителей в это время охраняла полиция.

После этого стало известно, что сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.