Набиуллина заявила, что многих банковских сотрудников не мобилизуют

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Председатель Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина

Сотрудников Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятых на критически важных направлениях, не мобилизуют, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, они должны продолжать осуществлять свою деятельность, чтобы обеспечивать бесперебойную работу финансовой системы, передает РБК.

Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты, — указала Набиуллина.

Она уточнила, что под призыв не попадут специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи, расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем. Также освобождение от военной службы получат работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.

Ранее днем Минобороны России уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В их число попали работники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности.

Уточняется, что речь идет о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в аккредитованных организациях. Что касается сотрудников СМИ, они должны работать в системообразующих организациях.