«Моська на слона»: Бутина о вызове Медведева и Шойгу на допрос на Украине Бутина о вызове Медведева и Шойгу на допрос на Украине: моська на слона

Мария Бутина / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Мария Бутина прокомментировала NEWS.ru информацию о том, что российские должностные лица получат повестки из офиса генерального прокурора Украины. По её мнению, эти действия являются не иначе как враждебными. Она подчеркнула, что России важно действовать по ранее намеченному плану, который заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

Собственно говоря, чего мы ждали от украинской администрации? Ожидаемо, предсказуемо. Это, знаете, как моська на слона: попытка показать собственную значимость, понимая, что подобные жесты ни к какому практическому результату не приведут. На подобные выпады нужно реагировать достойно. В данном случае собака лает, а караван идёт. Спецоперация идёт по плану. Всё должно осуществляться дальше, просто нужно работать по направлению демилитаризации и денацификации Украины, — отметила Бутина.

Отвечая на вопрос, как это скажется на взаимоотношении двух стран, депутат подчеркнула, что такими действиями, продиктованными западными кураторами, украинская администрация демонстрирует своё нежелание идти на мирные переговоры.

Можно только посочувствовать. России нужно действовать согласно плану. На нас лежит большая и ответственная миссия по денацификации Украины и предотвращению распространения нацизма в мире, — подытожила Бутина.

Ранее сообщалось, что российские должностные лица получат повестки из офиса генерального прокурора Украины, их вызывают на допрос. В числе политиков спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу. Также повестки выписаны директору ФСБ Александру Бортникову, главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, руководителю Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щёголеву. В повестках указаны даты допросов — 16, 17 и 18 мая.