Володина, Медведева, Матвиенко и Шойгу вызвали на допрос на Украине Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Володина, Матвиенко, Медведева и Шойгу

Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Российские должностные лица получат повестки из офиса генерального прокурора Украины, их вызывают на допрос. В числе политиков спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу, говорится на сайте ведомства.

Также повестки выписаны директору ФСБ Александру Бортникову, главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, руководителю Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щёголеву.

В повестках указаны даты допросов — 16, 17 и 18 мая.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на территориальную целостность страны в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина и ещё 418 российских парламентариев. Уточняется, что именно фигуранты уголовного дела попросили президента России Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Также уголовное дело было возбуждено в отношении российской певицы Юлии Чичериной, ей приписывается посягательство на территориальную целостность и надругательство над госфлагом. Артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ и сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.