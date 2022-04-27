На Украине возбудили дело в отношении Володина и 418 депутатов Госдумы Володин и большинство российских парламентариев стали фигурантами уголовного дела на Украине

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на территориальную целостность страны в отношении председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и ещё 418 российских парламентариев, сообщается в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что именно фигуранты уголовного дела попросили президента России Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Под руководством прокуратуры завершилась процедура уведомления о подозрении председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального Собрания РФ, которые поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статья 110 УК Украины), — говорится в сообщении.

21 февраля Путин заявил о признании Россией суверенитета ЛДНР и попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками. По словам главы государства, решение пришлось принять незамедлительно из-за обострившейся ситуации на границе.

На внеочередном заседании Совбеза за признание независимости ЛДНР выступили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки и директор ФСБ Александр Бортников, главы МИД, Минобороны и МВД Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, а также директор ФСБ Александр Бортников.