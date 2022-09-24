Мобилизованным могут дать по 300 тысяч рублей за участие в СВО В Госдуму внесен законопроект о выплате в 300 тысяч рублей всем мобилизованным

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Всем мобилизованным в России гражданам могут разово выплатить по 300 тысяч рублей за участие в военной операции на Украине, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» и КПРФ. Также парламентарии предложили освободить призывников по мобилизации от уплаты процентов по кредитам на время несения военной службы.

Законопроект разработан в целях создания системы мер государственной поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. В частности, проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей и освободить их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также депутаты предлагают компенсировать 50% оплаты за жилье и услуги ЖКХ родственникам мобилизованных, установить ежемесячное пособие для их детей до трех лет и освободить от налога на имущество. По мнению политиков, подобные меры повысят престиж военной службы и поддержат российские семьи мобилизованных.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе, это соответствует 1% имеющихся в стране ресурсов.