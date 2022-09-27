Мобилизованным разрешили взять с собой квадрокоптеры «Объясняем.рф»: мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призванные по частичной мобилизации россияне могут взять в воинскую часть свои квадрокоптеры, приборы ночного видения, прицел или бинокль, сообщает правительственный портал «Объясняем.рф». Отмечается, что пользоваться собственным оборудованием можно будет только с разрешения командира.

Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер? Можно. Но использовать только по разрешению командира, — говорится в сообщении.

Исключение составляют приборы, оснащенные средствами определения местоположения, а также средствами передачи данных.

Ранее в правительстве пояснили, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне обеспечиваются всей необходимой экипировкой. В то же время военнослужащим разрешили взять свою, если они считают ее более подходящей. Также сообщалось, что выплаты, которые будут получать призванные по мобилизации военнослужащие, можно тратить по своему усмотрению, в том числе и на индивидуально выбранную экипировку.