МО назвало число перехваченных за неделю натовских снарядов ВСУ Минобороны: системы ПВО перехватили за неделю четыре ракеты ATACMS

Российские Средства противовоздушной обороны за неделю перехватили четыре ракеты ATACMS, 51 снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотника, говорится в еженедельной сводке Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что с начала проведения спецоперации на Украине было уничтожено 8 586 БПЛА ВСУ.

Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотных летательных аппарата, — следует из сводки.

В конце октября в ведомстве заявили о перехвате четырех ракет ATACMS, двух управляемых авиабомб JDAM, трех противорадиолокационных ракет HARM и восьми реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также Минобороны сообщило, что за сутки российские военные сбили 36 дронов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

До этого экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ка-52 группировки «Центр» нанесли удары по живой силе и опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Командир вертолетного звена с позывным Псих отметил, что противник хорошо маскируется, однако российские военные находят свои цели. Он также добавил, что вертолетчики ЦВО работают круглосуточно.