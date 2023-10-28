Российские ПВО сбили два украинских самолета за сутки Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских военных самолета в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере два украинских военных самолета сбили российские средства ПВО за минувшие сутки, сообщается в каждодневной сводке в Telegram-канале Минобороны России. По данным военного ведомства, речь идет о штурмовике Су-25 и истребителе МиГ-29.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны отчитались о перехвате четырех ракеты ATACMS, двух управляемых авиабомбы JDAM, трех противорадиолокационных ракет HARM и восьми реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также в ведомстве сообщили, что за сутки российские военные сбили 36 дронов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ка-52 группировки «Центр» нанесли удары по живой силе и опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Противник хорошо маскируется, однако российские военные находят свои цели, отметил командир вертолетного звена с позывным Псих. Он также добавил, что вертолетчики ЦВО работают круглосуточно.