Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по опорным пунктам ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ка-52 группировки «Центр» нанесли удары по живой силе и опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Противник хорошо маскируется, однако российские военные находят свои цели, отметил командир вертолетного звена с позывным Псих.

Цели сегодня были — живая сила противника, опорные пункты противника. Выполнили боевую задачу. Также у нас есть тепловизионные каналы, поэтому для нас ничего не изменилось. Противник также хорошо маскируется, но мы находим свои цели, — подчеркнул Псих.

По его словам, вертолетчики ЦВО работают круглосуточно. У них уходит не более получаса от получения задачи на вылет до нанесения удара. В район атаки они двигаются на минимальных высотах со скоростью до 300 км/ч. В Минобороны уточнили, что экипажи вертолетов бьют по целям, которые выявляют передовые разведывательные группы. После пуска ракет вертолетчики отстреливают тепловые ловушки и покидают район.

Российские ударные вертолеты Ми-28, Ка-52 «Аллигатор», а также самолеты штурмовой авиации 14 октября нанесли удары по позициям украинских войск, а также складам с оружием и военной техникой. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что под обстрел попали подразделения 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки и балки Оливовский Яр.