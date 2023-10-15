Российские «Аллигаторы» накрыли огнем позиции трех бригад ВСУ

Фото: МО РФ

Российские ударные вертолеты Ми-28, Ка-52 «Аллигатор», а также самолеты штурмовой авиации нанесли удары по позициям украинских войск, а также складам с оружием и военной техникой, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ, под обстрел попали подразделения 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки и балки Оливовский Яр.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники [ВСУ], — заявил он.

Ранее военнослужащие ВС России взяли в плен пять украинских солдат, проходивших обучение на территории Великобритании. По данным Министерства обороны России, солдаты ВСУ находились на территории опорного пункта в районе Артемовска.

До этого ведомство сообщало о нанесении ударов по военным объектам на территории Украины. В частности, было уничтожено место сборки украинских беспилотников «Фурия» и Punisher. Кроме того, были уничтожены склады, на которых хранились ракеты Storm Shadow и боеприпасы для иностранной военной техники, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS.