Мишустин: Западу не удалось сломать экономику России

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Михаил Мишустин

В 2022 году Запад пытался оказать на Россию давление, целью которого было сломать экономику РФ, обвалить нацвалюту и спровоцировать инфляцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на российско-китайском форуме в Шанхае. Однако, как подчеркнул глава правительства, все это осталось несбыточной мечтой недоброжелателей.

В прошлом году Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Его целью было сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию. Ударить по уровню жизни простых граждан. Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло, — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что Россия не только выстояла, но продолжает свое поступательное развитие. Мишустин отметил, что Москва ориентируется на динамично развивающиеся рынки и расширяет торговые контакты с государствами с быстрорастущими экономиками. Премьер отметил, что наращивание связей с дружественными государствами — одна из шести ключевых задач, определенных президентом Владимиром Путиным на текущий год.

22 мая Мишустин прибыл в Шанхай по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. У него запланированы переговоры с китайским лидером и премьером Госсовета Ли Цяном. Ожидается, что в результате этих встреч будут подписаны двусторонние соглашения.