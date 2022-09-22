Мишустин предложил ввести единое пособие для семей с низкими доходами

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Михаил Мишустин

В Росси могут ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, с таким предложением выступил премьер-министр страны Михаил Мишутин, передает РИА Новости. Новый вид государственной помощи может появится с 1 января 2023 года.

Предлагается с 1 января ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, — сказал Мишустин.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в правительство законопроект о повышении ежемесячного пособия для беременных. Его предлагается повысить с 50% прожиточного минимума до 200% в случае, если ребенка будет воспитывать мать-одиночка, и до 100%, если семья полноценная.

При этом авторы ссылаются на демографический прогноз Росстата до 2035 года, согласно которому убыль населения России составит до 500 тысяч человек ежегодно. А по суммарному коэффициенту рождаемости — количество детей на одну женщину — прогноз составляет не больше одного ребенка, что означает неминуемую демографическую яму.