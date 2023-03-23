Мишустин назвал условия выплаты маткапитала семьям в новых субъектах Мишустин: в новых субъектах маткапиал доступен семьям с детьми 2007 года рождения или усыновления

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Отчет премьер-министра РФ Мишустина в Госдуме РФ о работе правительства за 2022 год

В новых субъектах России — ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областях — получить материнский капитал могут семьи с родившимися или усыновленными детьми после 1 января 2007 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом кабмина в Госдуме. Он также отметил, что программа маткапитала доказала свою эффективность и востребованность, поэтому она была расширена.

По поручению президента программу маткапитала распространили на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Получить его смогут все семьи из этих субъектов, в которых дети родились или были усыновлены после 1 января 2007 года, — цитирует премьера Telegram-канал правительства.

Мишустин добавил, что маткапитал был проиндексирован по фактическому уровню инфляции, а не по прогнозному. С 1 февраля его размер вырос почти на 12% и на первого ребенка составил около 587 тысяч рублей, а на второго — более 775 тысяч рублей.

Он также указал, что расширились возможности предоставления ежемесячных выплат из маткапитала. Семья с доходом не более двух прожиточных минимумов может получать их не только на второго ребенка, но на всех детей до трех лет независимо от очередности рождения. Размер такой выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка в месяц.

Ранее сообщалось, что кабмин поддержал законопроект, который разрешает отцам направлять средства маткапитала на накопительную часть пенсии наравне с матерями. Документ был внесен в Госдуму осенью прошлого года, но пока не рассматривался.