Минюст признал журналиста Андрея Лошака иноагентом Минюст России признал иноагентами журналиста Лошака, публициста Зубова и школу «Возрождение»

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Андрей Лошак

Минюст России 17 февраля включил в список иноагентов журналиста Андрея Лошака, историка Андрея Зубова и Школу свободной общественной мысли «Возрождение». Их включение в соответствующий перечень основано на статье 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», следует из материалов ведомства.

Ведомство пояснило, что Зубов включен в перечень из-за его участия в создании и распространении материалов иноагентов, а также за распространение фейков о деятельности органов государственной власти. Известно, что публицист проживает за пределами России.

Журналист Лошак, как указывает Минюст, также содействовал созданию и распространению иноагентстких данных и публиковал негативную информацию о госорганах РФ, а также о проводимой политике государства. Кроме того, он негативно высказывался в адрес Минобороны и о спецоперации ВС РФ на Украине.

НПО Школа свободной общественной мысли «Возрождение» оказалась в списке иноагентов из-за ее призывов к борьбе с действующей властью и изменению конституционного строя.

10 февраля Минюст традиционно дополнил реестр иноагентов. В него были внесены певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и бывший депутат Дмитрий Гудков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В списке также оказались математик и политтехнолог Сергей Шпилькин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и писатель Ася Казанцева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).