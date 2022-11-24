Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, переговоры инициировала Анкара, сообщили в Telegram-канале военного ведомства. В ходе беседы стороны обсудили текущую обстановку на севере Сирии, а также вопросы реализации стамбульского договора об экспорте зерна.

По инициативе турецкой стороны 24 ноября 2022 года проведены телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, — сказано в сообщении.

16 сентября Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал идею неуместной.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в канцелярии главы Турции, лидеры стран обсудили двусторонние отношения и зерновую сделку. Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган подчеркнул важность мирных переговоров по Украине.